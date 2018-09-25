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Adana'daki cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye çıkarıldı

Adana’nın Kozan ilçesindeki silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile ona yardım ettiği iddia edilen 2 kişi adliyeye çıkarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesindeki silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile ona yardım ettiği iddia edilen 2 kişi adliyeye çıkarıldı.


Dün gece çevreyolu üzeri Hacimirzalı Mahallesi'nde Emrah G. (29) ile Cihangir Kuşvuran (30), Mehmet Ali Örs (34) ve Necati Göksoy (29) arasında borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüşmüş ve Emrah G'nin, yanındaki pompalı tüfekle ateş açması sonucu Kuşvuran, Örs ve Göksoy yaralanmış, yaralılardan Cihangir Kuşvuran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayet şüphelisi Emrah G. ise polisin yaptığı araştırma neticesinde olaya karıştığı tüfekle yakalanmıştı.


Emrah G. ile olaya yardım ve yatakçılık ettiği iddia edilen ağabey Erkan G. ve anne Durdu G. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı ve olaya yardım ettiği iddia edilen kişiler üzere adliyeye çıkarıldı.


Öte yandan olaya yardım ve yatakçılık ettiği iddia edilen zanlının babası E.G.'nin ise polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi.

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