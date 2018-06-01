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01 Haziran 2018 12:38

Adana’daki kadın cinayeti

Adana’da emekli polis eşi tarafından öldürülen Nilay G.

Adana’daki kadın cinayeti

01 Haziran 2018 12:38

’nin cenazesi yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından defnedilmek üzere Adana Adli Tıp Morgundan alındı.


Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde bir apartmanda meydana olayda, Aksaray Emniyet Müdürlüğü’nden emekli polis memuru H.G.’nin (56) kendisinden boşanmak istediği için beylik tabancasıyla öldürdüğü eşi Nilay G.’nin (57) cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bugün otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nilay G.’nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere Karataş ilçesi İsa Hacılı Mahallesi’ne götürüldü.


Gözaltına alınan H.G.’nin sorgusu sürüyor.




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