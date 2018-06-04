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04 Haziran 2018 11:50

Adana’daki mültecilerin sosyal uyumu geliştirilecek

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kent Konseyi’nin işbirliğinde kurulan Göç ve Mülteci Meclisi, Yerel Seviyede Sosyal Uyumu Geliştirme Projesi’ni uygulamaya koydu.

Adana’daki mültecilerin sosyal uyumu geliştirilecek

04 Haziran 2018 11:50

9 ay sürecek projeyle mültecilerin belediye hizmetlerine zamanında erişebilmesine, göç yönetimi ve yerel politikaların oluşturulmasına zemin hazırlanacağı bildirildi.


İç savaşın yaşandığı ülkelerini terk edip Adana’ya gelen Suriyeliler başta olmak üzere mültecilerin sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik açıdan kente uyumunun sağlanması amacıyla politikalar üretmeyi hedefleyen Adana Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi, 9 ay süreli, 44 bin 569 euro bütçeli Yerel Seviyede Sosyal Uyumu Geliştirme Projesi’ni başlattı.


Toplantıyı yöneten Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, projenin ortak göç stratejisinin uygulanmasının ve raporlama sürecinin sağlanmasında, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin göç yönetimi hususunda kurumsal politika oluşturmasında destek sağlayacağını belirtti.


Göç ve Mülteci Meclisi Başkanı İsmail Güneş ise göç yönetiminde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsallaşmasına, Adana Kent Konseyi’nin sosyal ve kültürel uzlaşı platformunu kurmasına olanak sağlayacağını ifade etti. Güneş, “Adana’da yaşayan mültecilerin güncel sorunları ve beklentilerinin tespitinin ardından Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çözümler üreteceğiz. Ayrıca kapasite geliştirme uzmanlarının alacağı eğitimlerle belediye bünyesinde göç alanında uzman kadro oluşturulacak. Bu uzmanlar, Büyükşehir Belediyesi ile Adana Kent Konseyi arasında organik bağları güçlendirecek” diye konuştu.


Uluslararası kuruluşların temsilcileri de görüşlerini dile getirip, projenin başarıya ulaşması için gereken desteği vereceklerini bildirdiler.




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