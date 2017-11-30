Adana’daki okullarda curling eğitim seminerleri başladı

Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Çukurova Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Bilal Oldaç ve Türkiye Curling Federasyonu işbirliğiyle okullarda tanıtım seminerleri düzenlenmeye başladı. İlk eğitimleri, curlingi öğrencilere öğretecek olan spor eğitmenler aldı.

Türkiye Curling Federasyonu eğitmeni Ata Yetişkin, her yerde buz ortamı bulunmadığı için özel bir bant sistemiyle okullarda bu sporu geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Curling sporunu tanıtmak ve sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Oldaç, “12 taşla oynadığımız bir oyun. Rekabet var, strateji var ve çocuklar çok eğlenerek zaman geçiriyor. Hatta buna oyun diyebiliriz. Bunu okul sporları içerisine katacağız ama ayrıca curling branşına bir alt yapı oluşturacağız. Buradaki başarılı çocukları inşallah Olimpiyatlar’da görmek için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

İsmail Kulak Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Nurdurgut ise curlingi satranç gibi strateji gerektiren bir oyuna benzettiğini kaydederek, “Satrançta başarılıyım ve kendime güveniyorum. Curlingde de hocalarım başarılı olduğumu düşünürse devam etmek istiyorum. Türkiye’de oynayan kişi sayısı çok az, ben de onlardan biri olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.