Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sülemişli Mahallesinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına, 4 helikopter ve 1 uçak ile havadan müdahale edilirken bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'nden de ekip ve arazöz sevkiyatı yapıldı. Bölgedeki köylülerde yangına kendi imkanları ile müdahale etti.

Yangının, karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındığı bildirildi.