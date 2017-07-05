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05 Temmuz 2017 17:10

Adana’daki silahlı kavga güvenlik kamerasında

Adana’da dün akşam akaryakıt istasyonunda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana’daki silahlı kavga güvenlik kamerasında

05 Temmuz 2017 17:10


Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi’ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, akaryakıt istasyonunda karşılaşınca, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Bayram S. ve Kadir B.’nin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. Olayın ardından kavgaya karışanlar kaçarak uzaklaşırken, yaralanan iki kişi ise ambulanslarla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi ve Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kavga anı ise istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun birbirlerini önce sopalarla darp ettiği daha sonra silahla kavga ettikleri görülüyor.




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