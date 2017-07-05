Adana’daki silahlı kavga güvenlik kamerasında

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi’ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, akaryakıt istasyonunda karşılaşınca, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Bayram S. ve Kadir B.’nin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. Olayın ardından kavgaya karışanlar kaçarak uzaklaşırken, yaralanan iki kişi ise ambulanslarla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi ve Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavga anı ise istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun birbirlerini önce sopalarla darp ettiği daha sonra silahla kavga ettikleri görülüyor.