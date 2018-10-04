Adana'dan Endonezya'ya “Gönül Köprüsü”

5 şiddetindeki depremin ardından tsunami felaketinin gerçekleştiği Endonezya için yardım kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Endonezya'nın Sulawesi Adasındaki deprem ve tsunami felaketinin hemen ardından, Türk Kızılayı olarak söz konusu bölgedeki afet yaralarını sarmak için çalışmalara başlandığını söyledi.

Saygılı, Türk Kızılayı'nın, ulaşılan bölgede, Endonezya Kızılhaçı ekiplerine destek olunduğu bilgisini vererek, "Depremin hemen akabinde, Türk Kızılayı'nın, Endonezya'da ilk müdahaleyi yapması, iyilik hareketimizin dinamik şekilde çalıştığının bir göstergesidir” dedi.

Türk insanının her zaman mazlumun yanında olduğunu belirten Saygılı, “Bugün de Endonezya'daki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizi taşın altına koyacağız. Genel Merkezimizden aldığımız bilgilere göre, THY'ye ait kargo uçağı ile gönderilecek malzemelerin ilk olarak Makassar bölgesine, ardından afet bölgesine sevk edilmesi planlandı. Bunun için başlattığımız yardım kampanyasına da Adanalıların desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tsunaminin zarar verdiği bölgelerde depremzedelerin barınma, su, gıda, sağlık, hijyen malzemeleri ve çadıra çok ciddi ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Saygılı, şöyle konuştu:

“Kampanya kapsamında nakdi yardım da kabul edilecek. Bağış yapmak isteyenler, Türk Kızılayı Adana Şubesine 0 322 457 19 23 nolu telefondan ulaşarak bilgi alabilecekleri gibi

Ziraat Bankası Belediye Şubesi-1783 TR 3600 0100 1783 0000 1868 5406 IBAN numarasıyla bağışlarını ENDONEZYA açıklamasıyla yapabilecekler. Hayırsever vatandaşlarımız, aynı zamanda cep telefonlarıyla ENDONEZYA yazarak 2868'a SMS göndererek 10 TL katkıda bulunabilecekler.”