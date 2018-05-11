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11 Mayıs 2018 15:30

Adana’dan Fransa’daki skandal bildiriye tepki

Adana’da, Fransa’da Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması için 300 kişinin imzasıyla yayınlanan skandal bildiri protesto edildi.

Adana’dan Fransa’daki skandal bildiriye tepki

11 Mayıs 2018 15:30


Adana Sivil İnisiyatif Meclisi tarafından Nuri Çomu Camii’nde cuma namazı çıkışı, Fransa’da Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması için 300 kişinin imzasıyla bildiri yayınlanmasını ve ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapma girişimine tepki amacıyla basın açıklaması yapıldı.


Basın açıklamasını okuyan Adana İnsani Yardım Derneği (ADYAR) Başkanı Mahmut Eraslan, "Bugün burada ve tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte ABD’nin ve İsrail’in hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz" dedi.


Fransa’da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesinin hadsiz bir tavır olduğunu ifade eden Eraslan, "Bu durumu en ağır şekilde lanetliyoruz. Bütün Müslümanları incitecek bu tür provokatif eylemleri şiddetle kınıyor ve tüm dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.




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