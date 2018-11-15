Adana'dan Munyar'a fahri hemşehrilik beraatı kararı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı dördüncü oturumunda Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a fahri hemşehrilik beraatı verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak başkanlığında toplanarak gündemindeki 4 maddeyi görüştü. Gündemin birinci maddesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan gelen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a fahri hemşehrilik beraatı verilmesine ait teklif, komisyonlara havale edilmeden Cevheribucak tarafından oylamaya sunuldu. Teklif idareden geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi olan Yüreğir Belediyesi 2018 mali yılı ek ait teklif oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Gündemin üçüncü maddesi ise, ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Saimbeyli Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı için 5 milyon lira ek garantörlüğüne ait teklif, komisyona gönderilmeden direkt oylanmak istedi. CHP'li Sefa Karadeli konunun komisyona gönderilmesini istediyse de Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak oylamaya sundu. Teklif Sefa Kret vermesi sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin son maddesi olan Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 1521 ada 2 parselin sosyal tesis alanı olarak düzenlemesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama işmar planı değişikliğine ait komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi yarın saat 14.30'da Kasım Ayının son toplantısını gerçekleştirecek.