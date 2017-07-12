Adanalı 16 öğrenci Prag’da staj yaptı

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “ERASMUS+ Mesleki Eğitim Programı” kapsamında hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) tarafından desteklenen “Mesleki Eğitimde Yer Alan Öğrencilerin Avrupa Birliği’nde Stajı” projesi kapsamında 16 öğrenci Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde staj eğitimi aldı.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan konsorsiyum üyesi kurumlar Seyhan Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Seyhan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak belirlendi.

Öğrenciler, hareketlilik programı çerçevesinde 1. hafta Tekstilde 3-D çizimi eğitimi, 2. hafta ise 3-D ile modelleme eğitimi ile ilgili teorik ve uygulamalı olarak belirlenen çalışma planına göre eğitim alarak tekstildeki yenilikçi uygulamaları yerinde inceleme, atölyelerde uygulama, becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Ayrıca öğrenciler eğitim saatlerinin dışında ülkenin tarihi mekanlarını ziyaret ederek, kültürel aktivitelerine katıldı.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, "Projemiz 31 Ağustos 2017’de son bulacağını belirterek, “Şu anda projemizin yaygınlaştırma aşaması büyük bir hızla devam etmektedir. Projede belirtilen bütün etkinliklerimiz program hedeflerine ulaşacak şekilde tamamlanmıştır. Bir yıllık gerçekten zor ve yorucu bir sürecin sonucunda amaçlarımıza ulaşmak bizi mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.