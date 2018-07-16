Adanalı aşçılar demokrasi nöbetinde helva dağıttı

Akdeniz Aşçılar Federasyonu Başkanı Münir Tanak ve ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen’in koordinesinde çalışma yürüten Adanalı aşçılar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı canlarını feda eden şehitlerin anısına dev kazanlarda irmik helvası pişirdi. Demokrasi nöbetinde seferber olan ADAPADER üyeleri, cevizle lezzetlendirdikleri irmik helvasını kent protokolü ve meydanı dolduran onbinlerce vatandaşlara ikram etti.

15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı kahramanlık destanı yazan şehitleri rahmetle anan, gazilere sağlıklı uzun ömürler dileyen Başkan Derviş Göçmen, “Milletimizin 15 Temmuz darbe kalkışmasına karşı verdiği büyük kahramanlık destanı asla unutulmayacak, unutturulmayacak ve daima yaşatılacaktır. Bu bilinçle ADAPADER olarak bizler de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri elimizden geldiğince destek vermenin onurunu yaşadık” diye konuştu.

Derviş Göçmen, irmik helvası hazırlığında kendilerine destek veren Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ATO Başkanı Atila Menevşe, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve Sunar Mısır yöneticilerine teşekkür etti.