Adanalı aşçılardan Vali Demirtaş'a aşçı üniforması

Türkiye'nin dört bir yanından yüzbinlerce lezzet avcısını Çukurova'nın başkentinde buluşturan 2. Adana Lezzet Festivali'ni gastronomi şölenine dönüştüren Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPER) yöneticileri Vali Mahmut Demirtaş'a kurumsal logolu aşçı üniforması hediye etti.

Başkan Derviş Göçmen, Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Münir Tanak'ın selam ve saygılarını iletip, Vali Mahmut Demirtaş'a kurumsal logolu aşçı üniforması hediye etti. Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanan Adana Lezzet Festivali'ne katkılarından dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür eden Başkan Derviş Göçmen, katıldıkları uluslararası ve ulusal etkinliklerden desteklerinden dolayı da şükranlarını sundu.

Vali Demirtaş, ADAPADER'in Adana Lezzet Festivali'nde lokomotif paydaş olarak yürüttüğü gayretli çalışmalardan dolayı Başkan Derviş Göçmen ve ekibine takdirlerini iletti.

Vali Demirtaş, ADAPADER'in üstlendiği misyon ve vizyonun Adana Lezzet Festivali'nde daha iyi anlaşıldığını vurgulayıp, tanıtım faaliyetlerinin destekçisi olmayı sürdüreceklerini bildirdi.