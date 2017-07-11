Adanalı Boşnaklar Srebrenitsa katliamını kınadı

Gül, Srebrenitsa katliamının 22. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Srebrenitsa katliamının Avrupa’da yakın tarihin en utanç verici insanlık suçu olduğunu belirtti. Kasım Gül, "Aradan geçen onca zamandan sonra Hollanda Temyiz Mahkemesi Srebrenitsa’da hayatını kaybeden ve bir kısmının cesetleri hala bulunamayan binlerce masum Bosna-Hersekli Müslümandan 350’siyle ilgili olarak, Uluslararası Adalet Divanı’nın soykırım kararı tespitini teyit etmiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Gül, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Srebrenitsa’da katledilen 350 veya 8 binden fazla boşnak değil, tüm insanlıktır. İnsanlığın katledilmesine seyirci kalanların tümü suçludur, ve insanlık yakın tarihinin bu büyük insanlık suçuyla gerektiği şekilde henüz yüzleşilemediğini görmekteyiz. 1995 yılından beri, yakınlarının yasını tutan, onların ardından gözyaşı döken Boşnak annelerin, babaların, evlatların, kardeşlerin yüreğini teskin edecek adımların daha hızlı, daha hakkaniyetli, daha etkin şekilde atılması insanlık onurunun kurtarılması için çok önemlidir."

Gül, gelecekte insanlığın bu tür trajedilere bir daha maruz kalmaması için, özelde Srebrenitsa, genelde Bosna-Hersek meselesinin adil bir değerlendirmeye tabi tutulmasının suçluların ilan edilip, ceza almalarının önemli olduğunu kaydetti.

Kasım Gül, Bosnalıların uğradığı zulümlerin ve katliamların takipçisi olma konusunda kararlı olduklarını söyleyerek, Bosna-Hersek’te katledilen tüm masumları tazimle yad edip, 11 Temmuz 1995’i unutmayacaklarını ifade etti.