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28 Ağustos 2018 14:33

Adanalı dağcılar Kaçkar Dağı zirvesine çıktı

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) Karadeniz’in sembolü olan Kaçkar’larda trans (Dağ geçişi) yaparak 3 bin 934 metredeki zirveye bayrak dikti.

Adanalı dağcılar Kaçkar Dağı zirvesine çıktı

28 Ağustos 2018 14:33


PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut, Adana’dan pazar akşamı yol çıkan kulüp üyeleri, sporcuları ve doğaseverlerin Gümüşhane’den gezmeye başladıklarını belirterek, “Trabzon’la devam edilip, Rize’de yolun bittiği yerde araç bırakılıp, dereler, göller, buzullar, geçitler, dağları aşılıp, Artvin’e geçildi. Karadeniz bölgesinin en yüksek noktası olan Kaçkar Dağı’nın zirvesine tırmanış yapıldı. Bir hafta süren trans macerasında yöre halkının yaylalara çıkmak için geçtiği patikaları izlenerek, geçitleri aşılarak, gölleri, dereleri, vadileri ile doğanın tüm güzelliğini sergilendiği Kaçkarlar adım adım yürünerek gezildi. Kaçkarlar çepeçevre dolaşılarak ve Kaçkar zirve yapıldı. Karadeniz’in doğası gezilerek, görerek, yaşayarak ve kültürü, yayla yaşantısı, havası öğrenildi” dedi.


PRODOSS Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Murat Arıkan ise, "Ülkemizin en popüler yerlerinden biri olan ve doğası ile herkesi büyüleyen Karadeniz yayaları ve Kaçkar dağları yöre halkı dışında pek bilinmeyen patikalar ve yaylalar yürünerek adım adım gezildi ve Kaçkarların en yüksek tepesi olan Kaçkar Dağı tırmanışı yapılarak bir hafta rüya gibi bir trans yapıldı" dedi.




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