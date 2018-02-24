Adanalı Elmas ve Hatice Teyze’nin ilham veren okuma azmi

Merkeze gelemeyecek kadar yaşlı, hasta ve engeli olan vatandaşlara halk eğitim merkezi müdürlüklerince öğretmen görevlendiriliyor.

Proje kapsamında okuma yazma öğrenmek isteyen ancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitim binasına kadar gidemeyecek kadar yaşlı olan 66 yaşındaki Elmas Çetin ve 67 yaşındaki Hatice Özdemir’e Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından evinde görevlendirilen öğretmen tarafından okuma yazma kursu veriliyor.

4 evlat ve 5 torun sahibi olan Elmas Çetin ve 6 evlat ve 8 torun sahibi olan Hatice Özdemir’in okuma azimleri hem kursiyer öğretmenlerini hem de görenleri şaşırtıyor.

Hayatında ilk defa okuma yazma öğrenen, daha önce cep telefonu kullanamayan ve sosyal hayatında özellikle bir yerden bir yere seyahat ederken araçların üzerlerindeki gideceği ikametlerin yazılarını bilmediği için büyük sıkıntılar çektiğini hatırlatan Elmas Çetin; "Zamanında okula gönderen olmadı. Vallahi bir gün telefonda konuşuyordum bacım dedi ve eşimde televizyon izliyordu bana okuma yazma kurslarının açılacağını söylediler. Bende başvurdum. Allah razı olsun şuan okuma yazma öğreniyorum. Öğreneceğiz inşallah okumanın yaşı yok" dedi.

Gençlik hayatında okula gidemeyen, okuma yazması olmadığı için hayatta büyük zorluklar çektiğini hatırlatan ve gençlere okumayı tavsiye eden Hatice Özdemir de, "Okumayı öğrenmek çok iyi bir şey. Ben telefonumu edemiyorum. Yoldan geçenlere komşulara rica ediyorum şu numarayı arayın diye. Gayem okumayı öğrenmek. Telefon etmeyi öğrenirsem ne mutlu bana. Herkes okusun. Bir yere varıyorsun bir minibüsün nereye gideceğini bilmiyorsun" diye konuştu.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı ve sınıf öğretmeni Suna Aktug, Hatice Özdemir ve Elmas Çetin adlı kursiyerlerin Halk Eğitim Merkezine gelerek okuma yazma ile ilgili dilekçelerini verdikten sonra kursu planladıklarını belirterek,"Elmas teyzemiz kurumumuzun uzak olması ve gidip gelemeyeceğini bildirdiği için biz de onlara bu seferberlik kapsamında yardımcı olma kapsamında haftanın her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşamları iş çıkışı gelip teyzelere okuma yazma öğretmeye çalışıyorum. Onlarda bundan memnunlar. Özellikle Elmas teyzem telefonla bir yere ulaşamadığını ve etrafından yardım istediğini söylüyordu. Çok azimliler. Bugün üçüncü gün olmasına rağmen çok iyiler. Verdiğim ödevleri yapıyorlar. Çok güzel ve verimli bir ders işliyoruz" şeklinde konuştu.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili İsmail Bünyamin Akbulut ise; "Bugünkü programımız okuma yazma seferberliği ile alakalı. Malumunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ülkemiz genelinde okuma yazma seferberliği başlatıldı. Seferberlik kapsamında bizde çalışmalarımızı yapıyoruz. Tanıtım çalışmalarımızı, duyurularımızı, ilanlarımızı artırarak yapıyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan yoğun bir talep var. Bize gelen vatandaşlarımızın özellikle hastanelerde, dolmuşa binerken, telefon kullanırken yaşadıkları sıkıntılardan dolayı okuma yazma azimleri var. Biz de bu istekleri olabildiğince karşılamaya çalışıyoruz. Gerek okullarımızdan gerek ise camilerimizden ve oralardan da yer bulamaz isek vatandaşlarımızın evlerine kadar gelerek onlara okuma yazma öğretmeye çalışıyoruz."dedi.