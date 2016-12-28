Adanalı engellilerden erken yılbaşı kutlaması

Adana’da yaşayan zihinsel ve bedensel engelli çocuklar ile gençler, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen erken yılbaşı kutlamasıyla yeni yılı yüksek moralle karşıladı. Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyesi dezavantajlı bireyler, 2017’yi müzik eşliğinde dans edip, gönüllerince eğlenerek selamladı.

Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut ve yönetim kurulu üyelerinin hayırseverlerle birlikte düzenlediği yılbaşı kutlamasına 750 zihinsel ve bedensel engelli çocuk ile genç katıldı. Sultanlar Balo Salonu’ndaki kutlamaya engellilerin aileleri de eşlik etti.



Yaşama sevinçleri arttı

Adanalı engelli vatandaşların yaşama sevincini arttırmak, özgüvenlerine katkı bulunmak ve hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak amacıyla etkili hizmetler üreten Adana Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı etkinliğinin de en büyük destekçisi oldu. Yılbaşı aksesuarlarıyla rengarenk bir tablonun oluştuğu kutlamada Dernek Başkanı Hacer Bulut, hayırseverlerin katkılarıyla alınan hediyeleri engelli çocuklar ve gençlere dağıttı. Müzik eşliğinde aileleriyle birlikte dans edip, eğlenen engelliler, Hacer Bulut ile birlikte yaş pastayı keserken, 2017 için dilek tuttu.



"Başkan Sözlü, her zaman engellilerin yanında"

Hacer Bulut, Adanalı engelli çocuk ve gençlere, aileleriyle birlikte yılbaşını kutlama fırsatı veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti. Hacer Bulut, “Engelli çocuklarımıza yurt gezilerinde yardımcı olan, aileleriyle birlikte tatil yapmalarına destek veren Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü sayesinde güzel bir yılbaşı kutlaması yaptık. Çocuklarımızın yüksek moralle yeni yılı karşılamasını sağlayan Başkanımız Hüseyin Sözlü’ye şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.