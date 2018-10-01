Adanalı fırıncılar zam istedi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ekonomideki dalgalanmalarla ilgili fırıncı esnafının taleplerini dinleyerek, “Adana'da esnaflarımıza rağmen değil esnaflarımızla birlikte başaracağız” dedi.

Başkan Sözlü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda fırıncı esnafı ile bir araya geldi.

Ekonomideki dalgalanmalarla ilgili artan piyasa fiyatlarının ekmek fiyatına da yansıması noktasında talepte bulunan fırıncı esnafını dinleyen Başkan Sözlü, “Esnafın, üreticinin olumsuz etkilendiğini yerde Türkiye etkilenir. Fakat Adana esnafının diğer illerden farklı olarak halk için yaptığı fedakarlık olmalı. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımıza rağmen değil esnafımızla birlikte başaracağız, orta yolda buluşacağız; ne halkımızı ne de esnafımızı mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.