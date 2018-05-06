Adanalı kadınlar, “Anneler Günü’nü Ayşe Arman ile kutlayacak

Renkli kişiliğinin yanı sıra yaptığı röportajlarla bilinen, “Kimse Okumazsa Ben Okurum”, “Kimse Sormazsa Ben Sorarım”, “Sevgilim, Ben ve Alya” ile “Gezi’nin Güzel İnsanları” adlı kitaplarıyla da çok konuşulan Ayşe Arman, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin davetlisi olarak hemşehrileriyle bir araya gelecek.

Adanalı ünlü gazeteci Ayşe Arman’ın, AVM’nin ortak kullanım alanında, Anneler Günü’ne özel gerçekleştireceği söyleşi ve sürprizlerin yer aldığı interaktif “Kadının Gücü” konulu etkinliğine tüm ziyaretçiler ücretsiz katılabilecek.

Bir çocuk annesi olan Ayşe Arman’ın anneliğe, kadına ve çalışma hayatına dair birçok konuya değineyeceği söyleşiye katılanlar, onunla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirme imkanı da bulabilecekler.