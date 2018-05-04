Adanalı kadınlara aşçılık ve pastacılık kursu

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Reşatbey Gençlik Eğitim Merkezi’nde usta aşçıların verdiği kursa dahil olan Adanalı kadınlar, yemek ve pasta yapmanın inceliklerini keşfediyor, hünerlerini sergiliyor.

30 kişilik gruplar halinde haftada 2 gün olmak üzere 8 haftalık kurslara katılan kadınlar, tam donanımlı mutfakta öncelikle mutfak terimleri, profesyonel malzemeler, pişirme yöntemleri, doğrama tekniklerini gibi temel bilgileri teorik olarak öğreniyor. Daha sonra sıcak ve soğuk salatalar, farklı makarna çeşitleri, pizza, tavuk, et ve balık yemeklerine kadar pek çok tarifin sırlarını keşfediyor. Pastacılık kursuna katılanlar ise tatlı ve tuzlu pastalar, kurabiyeler, kekler, sütlü tatlılar, hamur tatlıları, pasta malzemeleri ve yaş pasta yapımı, butik kurabiye yapımını gibi konularda eğitim alıyor.

Aşçılık ve pastacılık kurslarında eğitim alan kadınlar, kendilerine imkan sunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye şükranlarını sunup, hemcinslerini bu kurslardan yararlanmaya davet etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Gençlik Eğitim Merkezi’ndeki kurslara kayıt yaptırmak isteyen kadınların 0322-4580337-38-39 numaralı telefonlardan başvurularını yapabilecekleri belirtildi.