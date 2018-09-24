Adanalı Mahsum Teker kick boksta dünya şampiyonu oldu

Seyhan Belediyespor'un genç sporcularından Mahsum Teker, İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nın finalinde Rus rakibi Zaychenko Artur'u yenerek 86 kilogramda dünya şampiyonu oldu.

İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası finalinde milli takım forması ile mücadele eden Seyhan Belediyespor kick boks takımı sporcusu Mahsum Teker, finalde Rusya milli takımı sporcu olan Zaychenko Artur ile karşı karşıya geldi. Teker, çıktığı karşılaşmada rakibini yenmeyi başararak 86 kilogramda dünya şampiyonu oldu.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da genç sporcuyu tebrik etti. Spora yaptıkları yatırımların karışlığını, gelen kupalar ve şampiyonluklarla aldıklarını belirten Karalar, bu anlamda spora desteklerinin devam edeceğini söyledi.