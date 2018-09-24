İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanalı Mahsum Teker kick boksta dünya şampiyonu oldu

Seyhan Belediyespor’un genç sporcularından Mahsum Teker, İtalya’da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası’nın finalinde Rus rakibi Zaychenko Artur’u yenerek 86 kilogramda dünya şampiyonu oldu.

Seyhan Belediyespor'un genç sporcularından Mahsum Teker, İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nın finalinde Rus rakibi Zaychenko Artur'u yenerek 86 kilogramda dünya şampiyonu oldu.


İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası finalinde milli takım forması ile mücadele eden Seyhan Belediyespor kick boks takımı sporcusu Mahsum Teker, finalde Rusya milli takımı sporcu olan Zaychenko Artur ile karşı karşıya geldi. Teker, çıktığı karşılaşmada rakibini yenmeyi başararak 86 kilogramda dünya şampiyonu oldu.


Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da genç sporcuyu tebrik etti. Spora yaptıkları yatırımların karışlığını, gelen kupalar ve şampiyonluklarla aldıklarını belirten Karalar, bu anlamda spora desteklerinin devam edeceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.