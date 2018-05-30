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30 Mayıs 2018 09:42

Adanalı Muaythai sporcuları, Okullararası Türkiye Şampiyonası’ndan 55 madalya ile döndüler

Okul Sporları Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve 21-27 Mayıs tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilen ’Okullararası Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda Adanalı Muaythai sporcuları 55 madalya ile kente döndüler.

Adanalı Muaythai sporcuları, Okullararası Türkiye Şampiyonası’ndan 55 madalya ile döndüler

30 Mayıs 2018 09:42


Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Türkiye Şampiyonası’ndan rekor madalyalarla dönen Adanalı sporcu ve bunlara büyük emek veren antrenörleri kabul ederek, müsabakalar hakkında bilgi aldı.


Müsabakalara 60 ilden bin 200 sporcunun katıldığını öğrenen Ataşbak, güçlü rakiplerine rağmen 22 altın, 20 gümüş, 13 bronz olmak üzere toplam 55 madalya kazanan sporcularla gurur duyduğunu belirterek, "Kazanılan 55 madalya çok anlamlı. Başarılı sporcuları, bunlara emek veren, hazırlayan ve yetiştiren antrenörleri, çocuklarını spora yönlendiren velileri ve kulüp yöneticilerini kutluyorum" dedi.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten Muaythai Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ramazan İncetaş ise yönetici ve antrenörlerinin dayanışma ve paylaşma içinde hareket ettiklerini belirterek, “Adana’da gerçekleştirdiğimiz okullar arası il seçmemize 400’ü aşkın sporcu katıldı. Kısa bir sürede rekor sayılabilecek rakama ulaştık. Gelecek sezon bu sayıyı yükseltip Türkiye Şampiyonasından daha çok madalya döneceğimize inanıyorum” dedi.




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