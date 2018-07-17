Adanalı şampiyon Tayland’da İstiklal Marşı’nı okutmak istiyor

Muay Thai sporu ile uğraşan 11 yaşındaki Kerem Çözer, 10-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenen Çanakkale ve 15 Temmuz Şehitleri Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyona’sında birinci olarak 2-10 Ağustos 2018’de Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenecek olan Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Başta karateye başlamak istediğini fakat çok fazla teknik olmasından dolayı kick boks yapmaya karar verdiğini belirten Kerem, spor salonuna gittiği gün kick boks yerine muay thai dersi olduğu için şans eseri bu spora başladığını söyledi.

Kerem Çözer: "Ringden çıktığım an ağlamaya başladım"

Çanakkale’deki Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonası’nda şampiyon olmadan önce sırasıyla Adana ve Mersin’deki okullar arası turnuvalarda derece yapan Kerem, şimdi gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Çanakkale’deki turnuvada başta zorlandığını belirten Kerem, “Final maçını elemede yapmış gibi oldum. Elemedeki rakibim, tam finalde oynayabilecek bir rakipti. Finalden önceki maçta nakavt yapmıştım. Onun için birazcık rahattım. Bildiğimi yaptım, kazandım” diye konuştu. Finalde kazanıp, maç sonunda hakemin elini kaldırdığı andaki duygularını ifade etmekte zorlanan Kerem, “Ringden çıktığım an ağlamaya başladım. Kalbim yerinde duramıyordu. Olimpiyat koşucusu gibi durmuyordu hiç. Yakınlarım canlı yayından izliyordu. Mutlu oldular, ağlayanlar oldu. Zaten maçtan sonra telefonlar çalmaya başladı tebrik etmek için” dedi.

Dünya şampiyonasında birinci olarak, İstiklal Marşı’nı okutmak istediğini belirten Kerem, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Dünya şampiyonasına gidebilecek kadar iyiymişim. Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum” diye konuştu.

Ahmet Çözer: "Onunla gurur duyuyoruz"

Serbest avukatlık yapan Kerem’in babası Ahmet Çözer, çocuklarının sanat ve sporla ilgilenmesini istediğini ve bu konuda tamamen serbest bıraktığını belirterek, “Bir salona aslında kick boksa kayıt yaptırmak için gittik. Muay thai antrenmanı varmış aslında çok bilgi sahibi değilim. Öyle başladı orada Kerem, çok hevesliydi. Daha sonra da devam etti, bırakmadı” şeklinde konuştu.Kerem’in geldiği noktanın kendisini çok memnun ve mutlu ettiğini belirten baba Ahmet Çözer, “Onunla gurur duyuyoruz. Adana’yı temsilen Çanakkale’de göğsümüzü kabarttı. Bundan sonra da inşallah dünyada da hem Adana’yı hem Türkiye’yi temsilen göğsümüzü kabartacak diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz. İnşallah gücü kuvveti de yerinde. Ben orada, Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.