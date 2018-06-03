Adanalı şehit gözyaşlarıyla karşılandı

Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlerin, üs bölgesine yol yapımı sırasında yaptığı saldırıda şehit olan iki askerden biri olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay’ın (29) cenazesi memleketi Adana’ya uçakla getirildi. Havalimanına gelen şehidin annesi Sultan ile babası Kemal Uluçay gözyaşlarına boğuldu. Anne Uluçay’ın "Ciğerim yanıyor, oğlum al bayrağa sarılı geldi" diye ağıt yakması herkesin yüreğini dağladı. Şehidin annesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu teskin etmeye çalıştı. Annenin feryadı karşısında bakan da etkilendi. Baba Uluçay’ı ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı teskin etmeye çalıştı. Şehidin naaşı uçaktan indirilip cenaze aracına konarak toprağa verilmek üzere Kozan’ın Yukarıkeçili Mahallesi’ne götürülmek üzere yola çıktı.

Havalimanındaki karşılamaya AK Parti Adana Milletvekili Fatma Gül Demet Sarı, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve komutanlar ile diğer bürokratlar katıldı.