Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sektörden biri olan Mehmet Ersoy’un getirilmesi Adanalı turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı. TÜRSAB Adana BYK Başkanı Murat Şirin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin Türk Milleti’ne hayırlı olmasını diledi.

Kabinede Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirilen ve son yapılan TÜRSAB seçimlerinde kendisinin de destek verdiği "Değişim Hareketi"nin yanında olan Mehmet Ersoy’un sektörü tanıyan başarılı bir iş adamı olduğunu belirten Şirin, şunları da ekledi:

"İçimizden biri olan bakanımıza zorlu görevinde başarılar diliyoruz. Sektörümüzdeki bir çok sorunun hızla çözüme kavuşturulacağına yürekten inanıyoruz. Bu sorunların çözümünde Adanalı turizmciler olarak kendisine her türlü desteği vererek yanında olacağız."