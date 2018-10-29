Adanalılar Cumhuriyet için koştu

Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 10 kilometrelik ve 4 kilometrelik etaplardaki koşuda binlerce Adanalı bağımsızlık coşkusu yaşadı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Adana Atletizm Spor Kulübü'yle işbirliği içinde organize ettiği Adana Cumhuriyet Koşusu 10 kilometrelik profesyonel etap ve 4 kilometrelik halk koşusu şeklinde gerçekleştirildi. Seyhan Nehri'nin Yüreğir yakasında Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda Adanalılar bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül ve Adana Atletizm Spor Kulübü yöneticilerinin katıldığı etkinlikte tüm sporculara Türk Bayrağı hediye edildi.

Adana Cumhuriyet Koşusu'nda katılımcılar Türk Bayrağı dalgalandırarak koştu. 30-66 yaş ve üzeri 8 klasmanda yapılan koşuda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve hediye çekleri verildi.