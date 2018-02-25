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25 Şubat 2018 19:39

Adanalılar fındık büyüklüğündeki doluyla kar topu oynadı

Adana’da yaklaşık 10 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, caddeler kar yağmışçasına beyaza büründü.

Adanalılar fındık büyüklüğündeki doluyla kar topu oynadı

25 Şubat 2018 19:39

Mahalledeki gençler ise dolu ile kar topu savaşı yapıp eğlendi.


Adana’da gün boyunca devam sağan yağış saat 18.30 sıralarında yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika boyunca fındık büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri caddeleri kaplarken, şehir kar yapmış gibi beyaza büründü.


Bazı gençler ise dolu yağdıktan sonra, arkadaşlarıyla dışarı çıkıp doluları ellerine alıp kar topu savaşı yaptı. Bu gençlerde biri, ”Kar topu oynuyoruz. Adanalı olarak biz de böyleyiz. Doluyla kar oynuyoruz, daha önce hiç kar görmedim” dedi.




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