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15 Ağustos 2018 09:01

Adanalılar İphon’u boykot etti, dolar yaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Amerika’nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz" açıklamasından sonra Adana’da bir grup vatandaş, artık Çin ve Türk malı cep telefonları kullanacaklarını söyleyip, temsili dolar yaktılar.

Adanalılar İphon’u boykot etti, dolar yaktı

15 Ağustos 2018 09:01


Türkiye’ye ABD tarafından başlatılan ekonomik ambargo sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün "Dolarınızı bozdurun" çağrısının ardından bugün katıldığı bir toplantıda da "Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız" demesi üzerine Adanalılar harekete geçti.


Bu çağrı üzerine Adanalı bir grup vatandaş artık Amerikan malı İphone yerine Çin ve Türk malı cep telefonlarını kullanacaklarını ABD’nin başta cep telefonu olmak üzere bütün ürünlerini boykot edeceklerini söyledi. Ayrıca vatandaşlar, temsili olarak aldıkları dolarları yaktı.


Yakmak için gerçek dolarak satın almaya çalıştıklarını ancak dövizcilerin satmadığını söyleyen Mehmet Çinçik, “Biz de eylemimizi sahte dolar yakar gerçekleştirdik. Bundan sonra Amerikan malı hiçbir şey kullanmayacağız” dedi. Eylemde bulunanlar arasındaki Kadir Orhan, “Ülkemiz üzerine oynanan oyunun herkes farkında ama ne yaparlarsa yapsınlar bizi asla yıkamazlar. Başaramayacaklar” derken Yaşar Orhan, “Papazı imam yapacağız. Bunu Amerika’da görecek Trump’ta görecek” dedi.


Toplanan diğer vatandaşlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uyarak dolarlarını bozdurduklarını milli ve yerli olacaklarını söyleyerek "Ne Mutlu Türk’üm diyene" diye bağırdılar.




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