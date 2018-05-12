Adanalılar kahve festivalinde buluştu

Festivalde kahveli parfümden kahveli sabuna kadar kahve denilince akla gelecek tüm ürünler sergilendi.

Şinasi Efendi ve Mithat Saraçoğlu Caddesi’nde gerçekleşecek etkinlikler kapsamında en güzel köpüklü Türk kahvesi yarışması düzenlendi. Yarışmanın kazananına bir kahve firması 1 yıllık ücretsiz kahve ikramında bulunacaklarını belirtti.

Sedna Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği, yarın da Adana turunun yapılacağı Varda Köprüsü’nün ziyaret edileceği festival, Adana’da gelenekselleşerek devam edecek.