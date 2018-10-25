Adanalılar Kurtulmuş'tan kadın belediye başkanı istedi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Adana'da esnafı ziyaret etti. Esnaflar, kadın bir belediye başkanı istediklerini söylediler.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve toplantılara katılmak için Adana'ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Seyhan ilçesi Ali Münif Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Kurtulmuş, Yağ Camii'nde öğle namazını kıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf, Kurtulmuş'a Adana'da kadın bir belediye başkanı istediklerini söyledi. Vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren Kurtulmuş, daha sonra Adana Valiliğini ziyaret etti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kurtulmuş'u makamında ağırladı. Adana Valiliği ve esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti Adana İl Teşkilatı'nı da ziyaret eden Kurtulmuş, partililerle bir araya geldi.

Kurtulmuş'a ziyaretleri esnasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ve AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Ahmet Zenbilci eşlik etti.