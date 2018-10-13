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Adanalılar Lezzet Festivali'nde ışık ve havai fişek gösterisiyle coştu

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Adana Lezzet Festivaline katılan ziyaretçiler lezzetli yerel yemeklerin tadını çıkaran havai fişek ve flyboard gösterisiyle de eğlendi.


Adana'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Adana Lezzet Festivali kapsamında etkinlikler sürüyor. Birbirinden lezzetli yerel yemeklerin tadını çıkaran ziyaretçiler, Seyhan Nehri kıyısında havai fişek eşliğinde ışık ve flyboard gösterisiyle eğlendi.


'Gelenekselin gücü adına' sloganıyla Adana'nın yerel yemeklerini tatmak için yurtiçi ve yurtdışından gelen binlerce kişi havanın kararmasıyla Seyhan Nehri kıyısında yerini aldı. Flyboard gösterisiyle başlayan etkinlik, havai fişeklerin atılmaya başlamasıyla ziyaretçileri coşturdu. Görsel şöleni izleyebilmek için birbiriyle yarışan ziyaretçiler, etkinliği cep telefonlarıyla görüntüledi.


Festival kapsamında etkinlikler yarın da sürecek.

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