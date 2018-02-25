Adanalılar mangal parkta keyif yapıyor

Belediye Evleri Mahallesi’nde 10 dönüm alan üzerine kurulan Mangal Park’a Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor. Geçen yıl Mayıs ayında halkın hizmetine açılan Mangal Park’ta tüm oturma gruplarının yanında, bir ailenin mangal ihtiyacını karşılayacak her türlü imkan bulunuyor. Aileler hafta sonu çocukları ile birlikte Mangal Park’a gelerek keyifli anlar yaşıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mangal Park’ın Adanalılar tarafından çok beğenildiğini belirterek, “10 dönüm alana kurulu Mangal Parkımız hem çocukların güzel bir gün geçirebileceği, hem de ailelerin yanlarına mangal almadan gelip, kebaplarını yapabileceği bir ortam. Mangal kültürünün Adana’da ayrı bir yeri var. Hepimiz bu kültürün birer parçasıyız. Dolayısıyla, böyle bir mekanda, böyle bir ortamda, böyle bir doğada, aileler çocukları ile birlikte mangal keyfi yapıyor. Başka mahallelerden de vatandaşlarımız kendi mahallelerine de bu parktan yapılmasını istiyor. Talepleri değerlendiriyoruz. Adana’ya temalı parklar kazandırıyoruz” dedi.

Çukurova’daki kişi başına düşen yeşil alanın, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu aktaran Başkan Çetin, Turunç Sokağı, Gökkuşağı Sokağı, Satranç Park, Mangal Park ve Çanakkale Şehitler Parkı gibi konsept projelerle, sıradan park yapımının dışına çıktıklarını vurguladı.