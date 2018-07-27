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27 Temmuz 2018 10:11

Adanalılar ‘meyan şerbeti’ ile hem serinliyor hem de sağlığını koruyor

Çukurova yöresine has meyan şerbeti, birçok hastalığa iyi geldiği gibi sıcak havalarda da serinletici özelliğiyle rağbet görüyor.

Adanalılar ‘meyan şerbeti’ ile hem serinliyor hem de sağlığını koruyor

27 Temmuz 2018 10:11

40 senedir meyan şerbeti satan Tevfik Altay, herkesin içmesini önerdiği meyan şerbeti için “Kansere çaredir” dedi.


Kolanın hammaddesi meyan kökünün kaynatılıp, suyunun süzülmesiyle üretilen meyan şerbeti, ‘aşlama’ ya da ‘haşlama’ olarak da biliniyor. Genelde soğuk tüketilen meyan şerbeti, böbreklere, bağırsaklara, solunum yollarına da iyi geliyor. Vatandaşlar da meyan şerbetine hem sıcak havalarda serinlemek için hem de sağlığa iyi geldiği için büyük rağbet gösteriyor.


40 senedir seyyar olarak meyan şerbeti satan Tevfik Altay her derde deva içeceği, meyan kökünü kaynatıp daha sonra özel tenekelerde damlama sistemiyle ürettiklerini söyledi. Altay, “Taşı döker, kumu döker, bağırsaklara iyi gelir, balgam söker. En son televizyonlarda da uzmanların söylediği gibi kansere çaredir” dedi.


Meyan şerbetinin, Çukurova yöresine has olduğunu ve şu anda yoğun talep gördüğünü söyleyen Altay, “Yurtdışından gelip içenler de var. Onlar da çok beğeniyorlar. Şişelerim de var. Eve götürmek isteyenlere, özellikle Ramazan ayında şişelerle satıyorum” diye konuştu.


Meyan şerbetinin tiryakisi olduğunu, yaklaşık 25 yıldır içtiğini belirten Nevzat Baykara isimli vatandaş ise “Meyan şerbeti, mideye faydalı, tok tutar, böbreklere iyi gelir. Havalar da sıcak olduğu için genelde tercih ettiğimiz bir içecek. Sadece ben değil, tüm Adanalılar inanılmaz derecede tiryakiyiz. Önermeye gerek yok. Zaten bir defa içen, bırakamıyor” ifadelerini kullandı.




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