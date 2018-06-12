Adana’nın 4’üncü Ar-Ge Merkezi kuruldu

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde, 63 bin metrekare kapalı ve açık alanda, güç, dağıtım, hermetic, kuru ve özel sargılı trafo üretimi yapan Transformatör Elektromekanik Adana’nı 4’üncü Türkiye’nin 715’inci Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) Merkezi’ni kurdu.

Transformatör Elektromekanik Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Cenk Dağsuyu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge Merkezler’inde geliştirecekleri inovatif ve katma değeri yüksek ürünlerle, iç ve dış pazar payını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Araştırma ve geliştirme sektörde fark oluşturur

Yusuf Cenk Dağsuyu, günümüzde sektörel yarışa ayak uydurmak ve global markalarla rekabet edebilmek için en önemli unsurlardan birinin yenilikçi çalışmalar olduğunu, bunun da AR-GE’den geçtiğini ifade etti. Enerji sektöründe Ar-Ge Merkezi’ne sahip sayılı firmalar arasında yer aldıklarını belirten Dağsuyu, "Elektrik-Mekanik Tasarım, Ürün Geliştirme, Fikri-Sinai ve Mülkiyet Hakkı, Test Analiz ve Proje Geliştirme olmak üzere toplamda 5 ayrı departmanda, 20 araştırmacı ve 2 destek personelimizle, 335 m2’lik bir alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ar-Ge Merkezimiz’de sadece ürünlerimiz için değil, personelimiz için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Biliyoruz ki büyüme için sadece teknolojik ve fiziki yatırımlara değil, nitelikli personel yapısına da ihtiyaç vardır. Bu sebeple, çalışanlarımızın kişisel gelişimleri için geniş imkanlar ve fırsatlar sunmaktayız. Personellerimizin bilgi birikimini arttırmak amacı ile eğitimlerine özen gösterilmekte ve lisans mezunu çalışanlarımıza yüksek lisans ve doktora yapmaları için çeşitli imkanlar sunmaktayız’’dedi.

Ar-Ge Merkezi’nden 3 proje

Dağsuyu, AR-GE Merkezi’nde enerji sektörünün beklentilerini belirlediklerini ve fark oluşturacak bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ar-Ge’nin sürdürülebilir büyüme için en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Dağsuyu, şunları kaydetti:

"Merkezimizde şu ana kadar TÜBİTAK tarafından onaylanmış 3 adet proje bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesini tamamladık bir tanesi için çalışmalarımız halen devam etmekte. Ar-Ge Merkezimiz’i kısa bir süre önce kurmuş olmamıza rağmen, bu denli bir başarıya ulaşması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Transformatör Elektromekanik olarak, inovatif ürün ve süreç geliştirmek için birçok ulusal ve uluslararası projelere imza atmaya devam edeceğiz."

Ar-Ge neden önemli?

Günümüzde gelişen bilgisayar ve internet teknolojileri sayesinde artık bilgi, mal ve hizmet üretimi ve dolaşımının küresel ölçeklerde gerçekleştiğini belirten Dağsuyu, yaşanan bu dönüşümlerin ülkeleri Ar-Ge’ye daha fazla önem vermeye zorladığını bildirdi.

Ar-Ge’ye yapılan harcamaların bir ülkenin ya da firmanın teknoloji yeteneğini tanımladığını belirten Yusuf Cenk Dağsuyu, “Küreselleşme süreciyle birlikte her geçen yıl artan rekabet ortamında, Ar-Ge faaliyetleri sonucu yaratılan bilgi ve teknolojik yenilik, özellikle internetin gelişmesiyle birlikte daha kolay yayılabilmektedir. Yaratılan buluşun, ürünün ve bilginin dağılımının hızlanması, Ar-Ge yatırımlarının verimliliğini arttırmakta birlikte maliyetleri de düşürmektedir’’ dedi.