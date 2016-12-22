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22 Aralık 2016 16:36

Adana’nın 5 ilçesinde karla mücadele

Adana’nın 5 ilçesinde karla mücadele

22 Aralık 2016 16:36

Adana Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu 5 ilçede mahalle yollarının kapanmaması ve ulaşımın kesintisiz sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı köy yollarında toplam 21 iş makinesiyle mücadele veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kozan’ın Henüzçakırı Mahalesi’nde astım krizine giren Hüseyin Mutlu’nun da hastaneye ulaştırılmasını sağladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü, yoğun kar yağışının etkili olduğu Aladağ, Pozantı, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan ilçelerinde kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarına başladı. Toplam 14 greyder, 5 loder, 1 dozer ve 1 JSB kepçe ile dondurucu soğuğa rağmen çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece saat 02.00 sıralarında Kozan ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıktaki Henüzçakırı Mahallesi’nde fenalaşan astım hastası Hüseyin Mutlu’nun hastaneye ulaştırılması için yoğun çaba gösterdi. İki saatlik çalışmayla mahalle yolunu açan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, solunum güçlüğü çeken Hüseyin Mutlu’nun Kozan’daki hastaneye ulaştırılmasını sağladı.
Oğlu Hacı Umutlu ile birlikte Kozan’a götürülen Hüseyin Umutlu, Adana Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Sözlü ve karla mücadele çalışmalarını fedakarlıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Hüseyin Umutlu, “Kronik astım hastası olduğum için soğuk ve kar yağışı nedeniyle zamanlarda fenalaşıyorum. Durumum kötüleşince, muhtarımızın gece yarısı haber vermesiyle harekete geçen Büyükşehir ekipleri, kapanan yolumuzu iki saatte açtı. Kozan’daki hastaneye götürüp, tedavi görmemi sağladılar. Allah, Başkanımız Hüseyin Sözlü’den razı olsun, personeli hızır gibi yetişti” dedi.



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