Adana’nın analı kızlı çorbası aşçılar diyarında

İki günlük festivalde 2 bin porsiyon analı kızlı çorbasını ücretsiz ikram eden Adanalı aşçılar, lezzet avcılarından tam not aldı.

Adanalı aşçılar, ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen öncülüğünde 20 kişilik kafile halinde Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’nde gövde gösterisi yaptı. İki yıl önceki festivalde 56 il arasında yapılan yarışmada içli köfte ve domates tatlısıyla çifte birincilik kazanan ADAPADER’li aşçılar, bu kez analı kızlı çorbasıyla Adana mutfağını temsil etti. Adanalı aşçılar, hazırladıkları 2 bin porsiyon analı kızlı çorbasını festivale akın eden lezzet avcılarına ücretsiz dağıttı. Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın ve Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut da ADAPADER standını ziyaret edip, Adana’ya özgü lezzeti tadarak, beğenilerini ifade etti.

Akdeniz Aşçılar Federasyonu Başkanı Münir Tanak’ın hamiliğinde Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Antalya, Burdur ve Isparta olarak 340 aşçıyla Mengen’deki festivale katkı sunduklarını vurgulayan ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, “Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği olarak, Çukurova’da gastronomi turizminin gelişmesi ve Adana mutfağının eşsiz lezzetlerini tanıtmak için gayret gösteriyoruz. Mengen’deki aşçılık camiasının en prestijli festivalinde de Adana’ya özgü analı kızlı çorbasını öne çıkardık. Festival konuklarının beğenileri, övgüleri bizleri mutlu etti, gururlandırdı” diye konuştu.

Göçmen, Mengen’de Adana’yı en iyi şekilde temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, festivale katılmalarına destek veren Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Yüreğir Belediyesi, Sarıçam Belediyesi ve Sunar Ayçiçek Yağları yöneticilerine teşekkür etti.