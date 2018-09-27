Adana'nın en büyük kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı

Adana'nın en büyük kentsel dönüşüm projesinin inşaatına merkez Seyhan ilçesinde başlandı. Barbaros ve Bey mahallelerinde toplam 4 bin 100 konutun yapılacağı projenin ilk etabında bin 550 konut ve 36 iş yeri inşa edilecek.

Adana'nın Seyhan Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile planlanan Barbaros ve Bey mahallerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde inşa çalışmalarına başlandı. Geçtiğimiz günlerde ilk etabın 1'inci ve 2'nci kısmı için yapılan ihalenin ardından ihaleyi kazanan yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak inşa çalışmalarına başlandı. Resmi temel atma töreni önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından yapılacak inşaatın, şantiye alanında görsel ve yazılı basın temsilcileriyle bir araya gelen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, projenin detaylarını paylaştı.

Projenin gerçekleşmesi için çok emek sarf edildiğini belirten Karalar, burada kendilerine önemli destek sunan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı ve Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı'ya, Adana Valisi Muhmut Demirtaş'a, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni'ye ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan'a teşekkür etti.

Yıllardır Adana'nın güneyinin yok görüldüğünü, yatırımların kentin kuzeyinde yoğunlaştığına ifade eden Karalar, “Güneyde de iyi yerlerde yaşamayı hak eden insanlar var. Biz onları unutmadık. Bence bu proje, Adana tarihinin en önemli olaylarından birisi. Bu proje, Adana'nın ekonomisine de katkı koyacak. Adana'nın dönüşmesi ve değişmesini sağlayacak” diye konuştu.

Proje tamamlandığında 4 bin 100 konut inşa edilmiş olacak

Projeyle toplamda 4 bin 100 konut inşa edilecek. İnşaatı başlayan ilk etabın 1'inci kısımda 627 konut, 22 dükkan ile altyapı ve çevre düzenlemesi, 2'nci kısımda ise 923 konut ile 14 dükkan inşa edileceği bildirildi.

Barbaros ve Bey mahallerindeki gecekonduların ve çarpık yapılaşmanın bulunduğu alanın yerinde dönüşümün hedeflendiği, modern mimari tarzda hazırlanan projede geniş pencereler ve balkonlar kullanılacağı ifade edildi. Projeyle yerleşim alanı, dükkanları, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, güvenli, modern bir yaşam merkezi oluşturulması amaçlanıyor.

Yer teslimi tarihini takip eden 750 gün içerisinde proje tamamlanarak hak sahiplerine konut teslimatlarına başlanacak.