Adana'nın ihracatı 1,5 milyar dolara ulaştı

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana'da yılbaşından bu yana ihracatın yüzde 12,5 artarak 1 milyar 438 milyon dolara ulaştığını ve ihracatta gelecek vaat eden yeni bir zirveyi gördüğünü söyledi.

Atila Menevşe, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin açıklanan rakamlara göre tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına imza attığını ifade ederek, "Son 13 ayın en hızlı ihracat artışı da gerçekleştirildi. 2018 yılı beklediğimiz gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçiyor. Eylül ayında ihracat rakamlarının yükselmesi için çaba sarf eden ve bu başarıyı devam ettirerek yüzümüzü güldüren ihracatçılarımızı kutluyorum. Adana'nın eylül ayı rakamlarına baktığımızda sanayicilerimizin başarılarının gün yüzüne çıkmaya başladığını da artışla görüyoruz. Bu dönemde, Türk Lirası'nın uluslararası ticarette kullanımını arttırabilmemiz büyük önem taşıyor" dedi.

Adana olarak Yeni Ekonomi Programı ile ihracata odaklı bir büyüme stratejisiyle yaptıklarını söyleyen Menevşe, "Burada büyümenin formülleri için çaba sarf eden ekonomimiz tasarruf ve üretimle ihracatta daha fazla rekorlara imza atacaktır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik daralmanın olumlu yönde ilerlemesi için bunlar vazgeçilmezimizdir. Daha çok üretim demek, daha çok ihracat demektir. Göstergelerin ortaya koyduğu bir gerçek var ki iyiye gidiyoruz. Gelecek aylarda daha iyi olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Ağustos'taki açığı kapatmak için tüm ülke gibi Adana'nın da, üretimi çok önemsediğini ifade eden Menevşe, şunları kaydetti:

"Ekonomik darboğazın bizlere en iyi öğretisi üretmenin her şeyin başı olduğunu bir kez daha hatırlatmış olmasıdır. İhracat kalemlerimizi artıracağız elbette. Eylül ayında Adana'da en çok ihracat yapılan ürünler tekstil hammaddeleri, kimyevi maddeler, hububat sektörleri olarak belirlendi. Geçen ay Adana'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler ABD, Afrika ve Almanya olarak gerçekleşti.”