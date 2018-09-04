Adana’nın ilk Millet Bahçesi Ekim’de açılıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Millet Bahçesi, Adana’nın nefes alabileceği, birçok aktiviteyi bir arada yapabileceği bir alan. Kaliteli ve güzel bir Millet Bahçesi’ni Adana’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde inşaatı tüm hızıyla devam eden kentin ilk Millet Bahçesi, kentin gerdanlığı Seyhan Nehri kıyısında, 130 bin metrekare alana yapılıyor. İnşaatı süren Millet Bahçesi’nin şantiyesinde incelemelerde bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “İçerisinde birçok ilklerin olacağı alanı başta Seyhan Nehri kenarında olduğu için Kıyıpark olarak düşünmüştük. Cumhurbaşkanımız, Millet Bahçelerini gündeme getirdiğinde millet bahçesinde olanlar fazlasıyla bizim yaptığımız alanda mevcuttu. Biz de buraya Millet Bahçesi adını verdik” diye konuştu.

Millet Bahçesi tamamlandığında, vatandaşların aileleriyle birlikte akşama kadar vakit geçirebileceklerini belirten Çelikcan, “Yılbaşında inşaatını başlattığımız Millet Bahçesi’nin içerisinde zip coaster, hayal yeli, botanik park, su kayağı tesisi, optimist marina, yelken spor kulübü, seyir terasları, deniz feneri, engelli lokalleri, amfi tiyatro, festival meydanı ve birçok sosyal donatı yapılıyor. Bunun yanı sıra bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, geniş kapasiteli otopark da olacak” dedi.

Millet Bahçesi inşaatının Ocak ayında başladığını ve Ekim ayının sonu gibi hizmete açılmasının planlandığını belirten Başkan Çelikcan, “Vatandaşlarımızın Seyhan Nehri’nin güzelliğinden faydalanabilmeleri, Adana’daki gün doğumu ve batımını izleyebilmeleri için seyir terası inşa ettik. Buraya çıkarak Seyhan Nehri’nin güzelliklerini seyredebilecekleri alanları oluşturduk. Yüzer platformlarla özellikle sıcak havalarda vatandaşlarımızın amfi tiyatro etrafında etkinlikleri daha rahat izleyebilecekleri alan oldu” dedi.

Millet Bahçesi’nden önce de çok büyük parklar yaptıklarını belirten Çelikcan, göreve geldikleri 2009 yılından beri yeşil alanları yüzde 300 oranında arttırdıklarının altını çizerek, “Burası Adanalının nefes alabileceği, 130 bin metrekarelik alanda birçok aktiviteyi bir arada yapabilecekleri bir alan olacak. Kaliteli ve güzel bir Millet Bahçesi’ni Adana’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Adana’nın ilk engelli koordinasyon merkezi de açıldı

Adana’da da ilk engelli koordinasyon merkezinin Millet Bahçesi içerisinde açıldığını belirten Çelikcan, “Adana’da engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmalarını sağlamak amacıyla 2 adet özel araçla her gün evlerinden alınıp tekrar evlerine bırakılıyor. Hizmete açtığımız engelli koordinasyon merkezimizde hobi ve meslek kurslarına katılıyorlar. Böylece dört duvar arasından çıkıp sosyal ve kültürel etkinliklere katılıyorlar” ifadelerini kullandı.