Adana'nın ilk Millet Bahçesi'nde sona gelindi

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 130 bin metrekare alan üzerine yaptırdıkları Adana'nın ilk Millet Bahçesi'nde çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği ve çok yakında hizmete açılacağını söyledi.

Çelikcan, göreve geldiği günden bu yana Yüreğir'in gelişmesi, kalkınması için mücadele ettiğini vurgulayarak, "Yüreğir yıllardan bu yana ihmal edilmiş bir yerdi. Kamu ve özel yatırımcılarla görüşerek ilçemize yatırım yapmalarını sağladık. Adana'da ilk yerinde kentsel dönüşümü başardık. Vatandaşlarımız gecekondudan kurtulup yine bulundukları ortamda modern ve yaşanılabilir konutlarda oturuyorlar. Eğitime büyük önem verdik. 11 kültürevi ve Adana'nın en büyük kültür merkezini hizmete açtık. Kültürevlerimizden yılda yaklaşık 30 bin insanımız ücretsiz faydalanıyor. 24 taziye ve mahalle evi açarak vatandaşlarımızın acılarına ortak olduk. 22 spor kompleksi hizmete açıldı. Yüreğir'in ilk kapalı yüzme havuzu ve spor salonunu yakında hizmete açıyoruz. 644 adet sosyal konut projesi Yüreğir tarihinin en büyük yatırımı olarak tarihe geçti. 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. 2 adet kına konağı yaparak vatandaşlarımızın mutlu günlerine katkıda bulunuyoruz. 1 tanesi hizmete açıldı. Diğeri ise çok yakında hizmete açılacak. Adana'nın ilk bilim merkezini ve 5 Ocak Kurtuluş Dioramasını hizmete açtık. Bütün vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz ücretsiz faydalanıyorlar. 4 adet kapalı semt pazarı yaparak vatandaşlarımızı yazın sıcaktan kışın ise soğuktan ve yağmurdan kurtarıp rahat ortamlarda alışveriş yapmalarını sağladık. Yer buldukça yeni kapalı semt pazarları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Adana'da ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Çelikcan, ''Yılbaşında inşaatını başlattığımız Millet Bahçesinin içerisinde zip coaster, hayal yeli, botanik park, su kayağı tesisi, optimist marina, yelken spor kulübü, seyir terasları, deniz feneri, engelli lokalleri, anfi tiyatro, festival meydanı ve bir çok sosyal donatı yapılıyor. Bunun yanı sıra bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, geniş kapasiteli otopark da olacak. İnşaatı tamamlandığı zaman buraya gelen vatandaşlarımız aileleriyle birlikte akşama kadar vakit geçirebileceklerdir'' dedi.

Yüreğir'de sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini söyleyen Başkan Çelikcen, “Hayata geçirdiğimiz gönül belediyeciliği projeleri başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ödüle layık görüldü. Büyük bir borçla aldığımız belediyeyi Türkiye'deki ender borçsuz belediyelerden biri haline getirdik hem de tarihinin en fazla yatırım yapan belediyesi olduk” şeklinde konuştu.