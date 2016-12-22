Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 12:41

Adana’nın kuzey ilçeleri kara teslim

Adana’nın kuzey ilçeleri kara teslim

22 Aralık 2016 12:41

Adana’nın kuzey ilçelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Önceki gün başlayan kar yağışı, Kozan’nın kuzey mahalleleri ile Feke, Saimbeyli, Aladağ ve Tufanbeyli ilçeleri ile bağlı bulundukları mahallelerde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçe merkezlerinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.
Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, kapanan yolları açmak için çalışmalarını devam ettirdiği belirtildi.
Karayolları ekiplerinin Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ana yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
9
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Cuma
    Kuvvetli Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç