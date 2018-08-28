Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 10:43

Adana’nın lezzetleri Bodrum’da dünyaya tanıtılacak

Adana’nın Seyhan Belediyesi öncülüğünde Kınalı Eller Kadın Hareketi ve Onbaşılar Kebap’ın katkılarıyla Bodrum’da “Adana Lezzet Günleri” düzenleniyor.

Adana’nın lezzetleri Bodrum’da dünyaya tanıtılacak

28 Ağustos 2018 10:43


Seyhan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 29-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan lezzet günlerinde Adana’nın meşhur yemekleri yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak. Lezzet günlerinde 30 ve 31 Ağustos tarihindeki etkinliğe ise birçok ünlü sanatçının yanında ulusal medya temsilcileri de katılacak.


Adana’nın mutfağının dünya mutfağı ile yarışacak standartta olduğunu ifade eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana yemekleri çeşitliliğinin dünyaya nam yapmış Fransız ve İtalyan mutfağından fazla olduğunu söyledi. Karalar, “Adana’nın tanıtımı için gerek Adana içi gerekse Adana dışında birçok etkinliğe katılıp bu anlamda birçok organizasyona imza atıyoruz. Adana’nın tarihi ve turistlik yerlerinin yanında tanıtılması gereken en meşhur şey yemekleridir. Bizim mutfağımız Fransız ve İtalyan mutfağından daha fazla çeşitliliğe sahiptir. Adana bilinen 8 bin yıllık tarihe sahiptir. Burada birçok medeniyet yer almıştır. Tabi böyle olunca kültür ile birlikte yemek çeşitliliği de artıyor” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç