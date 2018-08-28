Adana’nın lezzetleri Bodrum’da dünyaya tanıtılacak

Seyhan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 29-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan lezzet günlerinde Adana’nın meşhur yemekleri yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak. Lezzet günlerinde 30 ve 31 Ağustos tarihindeki etkinliğe ise birçok ünlü sanatçının yanında ulusal medya temsilcileri de katılacak.

Adana’nın mutfağının dünya mutfağı ile yarışacak standartta olduğunu ifade eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana yemekleri çeşitliliğinin dünyaya nam yapmış Fransız ve İtalyan mutfağından fazla olduğunu söyledi. Karalar, “Adana’nın tanıtımı için gerek Adana içi gerekse Adana dışında birçok etkinliğe katılıp bu anlamda birçok organizasyona imza atıyoruz. Adana’nın tarihi ve turistlik yerlerinin yanında tanıtılması gereken en meşhur şey yemekleridir. Bizim mutfağımız Fransız ve İtalyan mutfağından daha fazla çeşitliliğe sahiptir. Adana bilinen 8 bin yıllık tarihe sahiptir. Burada birçok medeniyet yer almıştır. Tabi böyle olunca kültür ile birlikte yemek çeşitliliği de artıyor” ifadelerine yer verdi.