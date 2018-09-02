Adana’nın lezzetleri Bodrum’dan dünyaya tanıtıldı

3 gün süren etkinliğe katılan davetliler birbirinden seçkin ve özel Adana yemeklerinin tadına bakma fırsatı buldu.

Seyhan Belediyesi öncülüğünde Salmanbeyli Kadın Kooperatifi Kınalı Eller Kadın Hareketi ve Onbaşılar Kebap’ın katkılarıyla Bodrum Hapimag Resort Sea Garden Hotel’de “Adana Lezzet Günleri” düzenlendi. 3 gün süren Adana Lezzet Günleri’nde Adana mutfağının seçkin örnekleri Türk ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı turistlere tanıtıldı. Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Onbaşılar Kabap sahibi ve İşadamı Tayyar Zaimoğlu, Yönetmen ve Gazeteci Nebil Özgentürk, Bodrum Adanalılar Derneği Başkanı Ayhan Ongun, Bodrum Hapimag Resort Sea Garden Hotel Genel Müdürü Kerem Demirkol ve Saymanbeyli Kadın Kooperatifi Başkanı Hüsniye Gül’de katıldı

3 gün süren “Adana Lezzet Günleri” etkinliklerinin son gününde basın mensupları ve protokol için özel bir davet düzenlendi. Gecenin açılış konuşmasını Yönetmen ve Gazeteci Nebil Özgentürk yaptı. Özgentürk, “Anadolu’nun büyük lezzetleri için toplandık. Anadolu deyince içinde Adana var kocaman. Yaşar Kemal’lerin yetiştiği, Şener Şen’lerin yetiştiği, Yılmaz Güney’lerin ve daha birçok sanat adamının yetiştiği birde güzel lezzetleri var olan Güzel analıkızlısı var, kebabı var, çorbaları var... 3 gündür burada bu etkinliği yapıyoruz çok güzel bir akşam oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Kebap dışında bütün yemeleri olar yaptı. Mardin’de olduğu gibi Gaziantep’te olduğu gibi Türkiye’nin birçok kentindeki o güzelim ev yemeklerinin lezzeti başka. Anadolu kokuyor, insan kokuyor. Sofra buluşmak demektir. Sağ olun kınalı eller kadın hareketi” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğin Adana’nın ve Adana yemeklerinin tanıtılması açısından son derece önemli olduğunu belirten Tayyar Zaimoğlu, bu anlamda emeği geçenlere teşekkür etti. Zaimoğlu, “3 gündür Adana yemeklerin çeşitli örneklerini sunduk. Bu güzel yemekleri bizlere sunan ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın büyük destek verdiği Kınalı Eller’e, Onbaşılar Kebap çalışanlarına ve otel çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Adana’nın birçok kültür zenginliğine sahip olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın zenginliklerini tanıtmak için gayret gösterdiklerini belirtti. Başkan Zeydan Karalar, “Kınalı Eller bir kadın hareketidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün rüyasındaki Türkiye; aydın Türkiye. Ama ne diyor; kadını aydın olmayan, kadını siyasetçi olmayan kadını yönetici olmayan kadını ve erkeği eş ve eşit olamayan bir ülke aydın ve müreffeh olamaz. Ve bizde Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alarak kadın hareketi olan Kınalı Eller’e destek veriyor ve vermeye devam edeceğiz. Elbette Adana’da kebap baskın bir lezzettir. Ama Adana kebaptan ibaret değildir. Bugün birçok yemek çeşidini tattınız. 40’ın üzerinde çeşitli yemek var. Aynı zamanda bir tarih kentidir Adana ve bunları tanıtmak istiyor. Adana güzel ve sıcak insanların memleketi. Bir yere gitmek isteyen turist tarih, sanat, kültür ister. Adana’da bunların alası var. Güzel hava ister Bodrum gibi havamızda güzel. Sıcakkanlı misafirperver insan ister. Adanalılar da misafirperver insanlardır. Dünyanın en güzel lezzetleri de Adana’da sizleri Adana’ya Adana lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasın ardından gecenin ev sahipliğini yapan Kerem Demirkol ve davetlilere Adana’ya özgü çeşitli hediyeler verdi. Demirkol yaptığı konuşmada, ”Tabi biz böyle bir iş yaparken istedik ki o bölgenin ustaları gelsin yapsın istedik. Çok güzel bir sinerji oldu. İstedik ki kültür lezzetleri bir araya gelsin. 2 gün boyunca misafirler Adana yemekleri yedi. Türkiye’nin çok değişik yerlerinden olduğu gibi yurt dışında gelen misafirlerimizde var onlara Adana kebabı nedir, yemekleri nedir. Bunları tek tek anlattık” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğin Adana ve Seyhan için son derece önemli olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, tanıtımdan etkilendiğini ve Adana’ya gitmek istediğini söyledi. Kocadon,“Uzak olun yakın olun hiç fark etmez. Sevgiden hoş görüden yana iseniz kendiliğinden güzel bir sinerji oluyor. Başkan Zeydan Karalar ile bugüne kadar 2 defa ya karşılaştık ya karşılaşmadık. Ama insan sevgisi olduğundan Bodrum’da buluştuk. Bizde turizm biraz düştüğü zaman Anadolu’ya bir tır çıkarttık Bodrum’u tanıtmak için Bugün Seyhan için başkan Bodrum’a gelerek Seyhan’ı tanıtıyor. Bunun kadar özel bir şey yok ve ben şu anda bir Bodrumlu olarak gerçekten Adana ve Seyhan’ı merak ediyor ve gelmek istiyorum. Başkanın yöresi için yaptığı bu çalışmayı takdir ediyorum” dedi.

Türk insanının en büyük özelliğinin gelenek ve göreneklerine sahip çıkması olduğunu söyleyen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise yaptığı konuşmada, “Büyük Türk milletinin bir parçası olarak milletimizle her zaman gurur duyuyorum. Milletimizin en büyük özelliği geleneği kültürüdür. O yüzden bu etkinliği çok anlamlı buluyorum. Adana’da bizim gelenekleri ve görenekleri ile güzel bir ilimiz. Bu gelenekleri yaşamak adına bu güzel gecede birlikteyiz. Turizm’de gastronominin önemi de büyük. Yemekler meşhur başkanımız kendi elleri ile hazırladı. Başkanımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bizde Adana’ya gideriz” dedi.