Adana’nın parklarında sabah-akşam spor

Cumhuriyet Parkı, Yalçın Park ve Spor Parkı’nda başlatılan uygulamada düzgün bir duruş, esnek bir vücut ve fit bir görünüm hedefleyen Adanalılar, deneyimli spor eğitmenlerinin eşliğinde haftanın 7 günü form tutmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı, “Yaşam Boyu Spor, Ömür Boyu Huzur” sloganıyla merkez Çukurova ilçesindeki parklarda sabahları 07.30-09.00, akşamları 19.00-20.45 saatlerin arasında spor hizmeti vermeye başladı. Yurt Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Parkı, Beyazevler Mahallesi’ndeki Yalçın Park ile Toros Mahallesi’ndeki Spor Parkı’nda başlatılan projede vatandaşlar, deneyimli eğitmenlerinin rehberliğinde bilinçli spor yapma imkanı buldu. Isınma ve germe hareketlerini doğru şekilde yapmayı öğrenen vatandaşlar, sakatlanmaya karşı bilinçlenirken, düz koşu, kültür-fizik hareketleri ve parklardaki spor aletlerinden en yüksek faydayı sağlamanın yöntemlerini keşfetmeye başladı.

Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, parklarda buluşup, tatlı bir rekabet ortamında kondisyon depolayan Adanalılarla bir araya gelip, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün selamlarını iletti. Ücretsiz spor hizmetiyle buluşan Adanalılar, memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.