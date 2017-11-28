Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 12:39

Adana’nın parklarında sabah-akşam spor

Adana Büyükşehir Belediyesi, fazla kilolarından kurtulmak, form tutmak ve zinde kalmak isteyen vatandaşlara sabah ve akşam saatlerinde toplu halde spor yapma fırsatı sağladı.

Adana’nın parklarında sabah-akşam spor

28 Kasım 2017 12:39

Cumhuriyet Parkı, Yalçın Park ve Spor Parkı’nda başlatılan uygulamada düzgün bir duruş, esnek bir vücut ve fit bir görünüm hedefleyen Adanalılar, deneyimli spor eğitmenlerinin eşliğinde haftanın 7 günü form tutmaya başladı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı, “Yaşam Boyu Spor, Ömür Boyu Huzur” sloganıyla merkez Çukurova ilçesindeki parklarda sabahları 07.30-09.00, akşamları 19.00-20.45 saatlerin arasında spor hizmeti vermeye başladı. Yurt Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Parkı, Beyazevler Mahallesi’ndeki Yalçın Park ile Toros Mahallesi’ndeki Spor Parkı’nda başlatılan projede vatandaşlar, deneyimli eğitmenlerinin rehberliğinde bilinçli spor yapma imkanı buldu. Isınma ve germe hareketlerini doğru şekilde yapmayı öğrenen vatandaşlar, sakatlanmaya karşı bilinçlenirken, düz koşu, kültür-fizik hareketleri ve parklardaki spor aletlerinden en yüksek faydayı sağlamanın yöntemlerini keşfetmeye başladı.


Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, parklarda buluşup, tatlı bir rekabet ortamında kondisyon depolayan Adanalılarla bir araya gelip, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün selamlarını iletti. Ücretsiz spor hizmetiyle buluşan Adanalılar, memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
16
°
C
  • Salı
    16°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç