Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 11:50

Adana’nın "Pembe Panter"i tutuklandı

Adana’da sosyal medya üzerinden anlaşıp geceliği 3 bin TL’ye "Vip" fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan "Pembe Panter" lakaplı kadın tutuklandı.

Adana’nın

03 Ağustos 2018 11:50


Alınan bilgiye göre, polis 24 yaşındaki Ayşe B.’nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuş için yer temin ettiğini saptadı. Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.’yi gözaltına aldı. "Pembe Panter" lakabıyla bilinen "Vip" fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B’nin, anlaştığı kişilere sosyal medyadan görüntülü olarak kendisini gösterdiği öğrenildi. Sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilere lüks otellerde geceliği 3 bin liradan "Vip" fuhuş yaptığı ileri sürülen Ayşe B.’nin aynı zamanda 500 TL’ye fuhuş için yer temin ettiği belirtildi. Ayşe B’nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç