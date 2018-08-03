Adana’nın "Pembe Panter"i tutuklandı

Alınan bilgiye göre, polis 24 yaşındaki Ayşe B.’nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuş için yer temin ettiğini saptadı. Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.’yi gözaltına aldı. "Pembe Panter" lakabıyla bilinen "Vip" fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B’nin, anlaştığı kişilere sosyal medyadan görüntülü olarak kendisini gösterdiği öğrenildi. Sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilere lüks otellerde geceliği 3 bin liradan "Vip" fuhuş yaptığı ileri sürülen Ayşe B.’nin aynı zamanda 500 TL’ye fuhuş için yer temin ettiği belirtildi. Ayşe B’nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.