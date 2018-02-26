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26 Şubat 2018 15:00

Adana’nın Rotaryenleri organ bağışı için çalışacak

Adana’da 50 rotaryen, organ bağışıyla ilgili ‘eğiticilik eğitimi’ aldı.

Adana’nın Rotaryenleri organ bağışı için çalışacak

26 Şubat 2018 15:00

Eğitimde, konuk olarak katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin dahil 35 kişi organ bağışı yaptı.


Adana 5 Ocak Rotary Kulübü üyesi 50 kişi, organ bağışı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bağışların artırılması çalışmalarında görev almak için ‘eğiticilerin eğitimi’ programına katıldı. Eğitim programı, Medical Park Hastaneler Grubu ve Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Çalışmada, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi’nden Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Asuman Yavuz eğitim verdi.



‘Yeni hayat’ belgeseli izlendi


Adana 5 Ocak Rotary Kulübü’nün ev sahipliğiyle düzenlenen eğitim programına Rotary Ailesi Komite Başkanı Burcu Ketrez, Medical Park Tarsus Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Oben Kırdök, Kurumsal Pazarlama Uzmanı Aysun Şimşek ve Misafir Hizmetleri Görevlisi Demet Kan katıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in de konuk olduğu ve organlarını bağışladığı etkinlik, Tuluhan Tekelioğlu’nun Medical Park Hastaneleri’nin desteğiyle hazırladığı ‘Yeni Hayat’ belgeselinin gösterimiyle başladı.



Organ bağışı mutluluktur


Açılışta konuşan Uluslararası Rotary 2430. Bölge Guvernörü Serdar Ünlü, organ bağışlayanları ‘kahramanlar’ olarak nitelendirirken “Organ bağışı mutluluktur” dedi.


Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Asuman Yavuz da sunumunda, organ bağışıyla ilgili bilgi verip yaşanmış örnekleri anlattı. Medical Park Tarsus Hastanesi ekibinin organ bağışı yapan 35 kişinin işlemlerini gerçekleştirdiği etkinlikte, projeye katkıda bulunan kurumların temsilcilerine teşekkür belgesi verildi.




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