Adana’nın şalgamı Londra’da tanıtılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası (ATO) ve Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAM-DER) işbirliğinde İngiltere’nin başkenti Londra’da üç gün süreyle devam edecek etkinlikte, şalgam suyu ikramları yapıldı, bu içeceğin insan sağlığı üzerine faydaları anlatıldı. Adana heyeti, şalgam suyu başta olmak üzere yöresel ürünlerin İngiltere’ye ihracatının arttırılması konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Büyükelçi bilgiç Adana heyetini kabul etti

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, ATO Genel Sekreter Yardımcısı Barış Topal ve ŞALGAM-DER Yönetim Kurulu üyesi Hasan Doğanay’dan oluşan heyet, İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti. Londra’nın ünlü meydanı Trafalgar’da gerçekleştirilecek Adana-Londra Şalgam Günleri etkinlikleri öncesinde Halil Avşar, Barış Topal ve Hasan Doğanay, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Adana heyetini kabul eden Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, şifalı şalgam suyunun İngiliz halkı tarafından sevileceğine inandığını belirtti.

Yöresel hediyeler sunuldu

Adana ile İngiltere arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Adana heyeti, Büyükelçi Bilgiç’e şişelenmiş şalgam suyu, el dokuması kilim ile lokum ve cezerye hediye etti. Halil Avşar, Barış Topal ve Hasan Doğanay, daha sonra Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Aytuğ Göksu ile bir araya geldi. Adana heyeti, Çukurova’nın yöresel ürünlerinin İngiltere’ye ihracatının arttırılmasına ilişkin Aytuğ Göksu ile fikir alışverişinde bulundu.

Türk-İngiliz işadamlarıyla ticaret fırsatları değerlendirildi

Halil Avşar başkanlığındaki Adana heyeti, büyükelçilikten sonra Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) Başkanı Emma Edhem’i de ziyaret etti. Adana heyetine samimi bir karşılama yapanEdhem ve yönetim kurulu üyeleri, iki saatlik görüşmede ATO yönetim kurulu ve işadamları heyetini Londra’ya davet etti. İngiltere’de yatırım ve ticaret fırsatlarının değerlendirilmesine ilişkin görüşlerin dile getirildiği toplantıda, Adanalı iş adamlarının Londra’da ağırlanması kararlaştırıldı. Halil Avşar ve beraberindekiler Emme Edhem’e ziyaret anısına el dokuması kilim hediye etti.