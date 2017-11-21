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21 Kasım 2017 09:13

"Adana’nın uyuşturucu baronu" yakalandı

Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda bu yıl 2 ton 160 kilo esrar yakalatan ve "Adana’nın uyuşturucu baronu" olarak bilinen Metin Ç.


21 Kasım 2017 09:13

ile birlikte 25 kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli Mersin, Batman, İzmir ve Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerinin şehirlere yüklü miktarda mal sokup satış yaptığı bilgisine ulaştı.


Polis bu bilgi üzerine bir süre şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip sonucunda polis, şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. 500 polisle 5 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Helikopter destekli operasyonda, özel harekat polisleri kapıları koç başıyla kırarak evlere girdi.



Adana’nın uyuşturucu baronu uykuda yakalandı


Bu yıl içinde Adana polisinin iki ayrı yaptığı operasyonda 1 ton 680 ve 480 kilo, toplamda 2 ton 160 kilo esrar yakalatan ve "Adana’nın uyuşturucu baronu" olarak bilinen Metin Ç.’de evinde uyurken yakalandı. Zanlı her defasında polisten kaçmayı başarmış ve kendisinin haberi olmadan Adana’ya uyuşturucu girmeyeceğini söyleyerek Adana’nın uyuşturucu baronu olduğunu ilan ettiği ileri sürülmüştü.


Uyuşturucu madde ile silahların ele geçirildiği operasyonda Metin Ç. ile birlikte 25 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.




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