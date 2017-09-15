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15 Eylül 2017 14:12

Adana’nın yeni ticari hedefi Katar

Adana Tanıtım ve Kalkınma Ajansı (ATAK AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adanalı firmaların Katar’ın ihracat kapısını aralayabilmesi için gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Adana’nın yeni ticari hedefi Katar

15 Eylül 2017 14:12


Menevşe, yaptığı açıklamada, Afrika, Ortadoğu ve tüm dünya pazarlarına Beyrut üzerinden açılmak için yoğun çaba gösterdiklerini, yeni hedef olarak son dönemde Türkiye için önemini artıran Katar pazarını da hedef olarak belirlediklerini söyledi.


Katar Havayolları’nın 6 Kasım 2017 tarihinden itibaren Adana-Doha arasında tarifeli olarak haftada 3 gün karşılıklı seferlere başlatacağını hatırlatan Menevşe, Adana’nın ihracat potansiyeli için Katar’ın önemli bir pazar olabileceğini belirtti. Menevşe, “Adana’nın ekonomisine doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlama hedefiyle Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi ortaklığı ile kurulan Adana Tanıtım ve Kalkınma A.Ş. ekonomik kalkınma hamlesini Beyrut’tan sonra Katar ile sürdürecek. Bu amaçla Adanalı firmaların Katar’ın ihracat kapısını aralayabilmesi için gerekli çalışmalara başladık” dedi.


ATAK AŞ Genel Müdürü İlhami Günsel de, Lübnan ile ilişkileri geliştiren Beyrut Turizm ve Ticaret Köprüsü’ne benzer bir projeyi Katar ile ilişkiler için inşa edeceklerini söyledi. Günsel, Kasım ayında başlayacak olan Adana-Doha uçuşlarının Çukurova Bölgesi ile Katar arasında ticari ve turistik ilişkiler başlatmak için çok önemli bir avantaj olacağını kaydetti. Günsel, “Katar projesi için Adana’da ve bölgede bulunan kamu ve özel sektör kurumlarıyla ve odalarla işbirliği yapacağız. Katar’a ihraç ürünleri sevkiyatının sorunsuz yapılabilmesi için lojistik firmaları ile görüşmelere şimdiden başladık. Böylelikle hem ticaret hem de turizm için yeni bir kapı açılacak” diye konuştu.




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