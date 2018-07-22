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22 Temmuz 2018 10:28

Adana’nın yolları gece gündüz asfaltlanıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, ana cadde ve bulvarları otoyol standartlarına kavuşturmak amacıyla asfaltlama çalışmalarını gece, gündüz sürdürüyor.

Adana’nın yolları gece gündüz asfaltlanıyor

22 Temmuz 2018 10:28


Ana arterlerde gece, gündüz çalışma yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kavurucu yaz sıcaklarına aldırmıyor. Ekipler, smerkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı Ramazanoğlu Caddesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.


Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi’nde devam etmekten olan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Hüseyin Sözlü, Adana’da 2018 yılı içerisinde asfaltlanmayan yol kalmayacağını belirterek, Adanalıların ulaşımda konforunu önemsediklerini dile getirdi.




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