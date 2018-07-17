Adana’nın yöresel lezzetleri Japonya’da

Festival’de Adana’nın yöresel tatları Japonlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteğiyle Tokyo’nun Shiba Parkı’nda gerçekleştirilen Türk Gıda Ürünleri Festivali’nde Adana Büyükşehir Belediyesi 8 bin yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik eden Adana’yı çok yönlü tanıttı. AKİB Başkan Vekili Alican Yamanyılmaz’ın liderliğinde 27 ihracatçı firmanın katıldığı festivalde Adana Büyükşehir Belediyesi’ni Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar’ın temsil etti.

Japon Başbakana Yörük kilimi ve almanak hediye edildi

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ı ziyaret eden, iki ülke arasında ticaret ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye dönük toplantılara katılan Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’ye hediye edilmek üzere Parlamenter Kiyoshi Ejima’ye el dokuması kilim ve Adana’nın almanağını takdim etti.

Shiba Parkı’ndaki Türk Gıda Ürünleri Festivali’nde simitten pideye, çiğ köfteden bulgur pilavına 25 farklı geleneksel Türk yemeği Japonların beğenisine sunulurken, Adana’ya özgü lezzetlerden şalgam suyu, cezerye, karpuz, kısır ve mercimekli köfte öne çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Avşar, Tokyo halkının yoğun ilgi gösterdiği Adana standında Çukurova’nın tarihi ve turistik değerlerini tanıtan, doğal güzelliklerini yansıtan yayınları ve eşantiyonları ücretsiz dağıttı.

Festivalin açılış seremonisinde konuşan AKİB Başkan Vekili Alican Yamanyılmaz ise bu tür etkinliklerle ülkeler arası kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Yamanyılmaz, “Bu etkinliklerimizin devamlılığını sağlamalıyız ve sabırlı olmalıyız. Bu sayede dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinde daha fazla yer almak, ürünlerimizin bilinirliğini arttırmak ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmek mümkün olacak. Artan yatırımlar Türk piyasasına güvenin arttığının bir göstergesidir. Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin artarak devam etmesi en büyük temennimizdir” dedi.

Adana’nın tanıtımına tam destek

Adana’nın yöresel lezzetlerinin küresel ölçekte tanıtımını sağlayan uluslararası etkinliklere destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirten Halil Avşar, “Adana’ya özgü lezzetlerimizi Japonlara sevdirmeyi, kentimize daha çok turist gelmesini amaçlayan festivale destek vermenin mutluluğunu yaşadık. Adana’nın yöresel yemekleri başta olmak üzere tarihini, turistik değerlerini ve doğal güzelliklerini yansıtan yayınlarımızı fuarı ziyaret eden Japonların beğenisine sunduk. 20 bin ziyaretçi alan, sosyal medya etkileşimi 5 milyona ulaşan Türk Gıda Ürünleri Festivalinin Türk-Japon dostluğunun pekişmesine büyük katkı sağladığına tanıklık ettik. Bu organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyor, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin çok yönlü tanıtımına katkı sağlayan etkinliklere her zaman tam destek vereceğimizin bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.